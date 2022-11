Regno Unito: Sunak, il governo non può risolvere tutti i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non può risolvere tutti i problemi dei cittadini del Regno Unito. Ad affermarlo è il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in un’intervista al quotidiano “The Times” in cui spiega che intende riconquistare la fiducia degli elettori mostrandosi onesto sull'entità delle difficoltà economiche che il Paese dovrà affrontare nel futuro. Nella sua prima intervista da quando è diventato primo ministro, Sunak ha ammesso che la fiducia nel Partito conservatore era stata danneggiata dal “mini bilancio” presentato dalla ex prima ministra, Liz Truss, che lo ha preceduto per circa un mese e mezzo al numero 10 di Downing Street. Il primo ministro ha spiegato che il suo compito principale al momento è ripristinare la credibilità economica del Regno Unito, e si è detto "fiducioso" che il piano fiscale a medio termine che sarà presentato il 17 novembre sarà giudicato dai cittadini come "equo e compassionevole". Sunak ha affermato di aver compreso "l'ansia" di milioni di persone per l'aumento vertiginoso delle rate dei mutui e ha detto che avrebbe fatto “tutto il necessario" per "affrontare questo problema". (segue) (Rel)