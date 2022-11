Regno Unito: Sunak, il governo non può risolvere tutti i problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il primo ministro ha chiarito che c'è un limite all'intervento del governo. "È giusto essere onesti riguardo ai compromessi che dobbiamo affrontare: tutti ora parlano di prestiti, tutti però sanno che il governo non può fare tutto", ha detto Sunak, secondo cui se lo Stato dovesse proseguire politiche eccessivamente assistenzialistiche, prendendo sempre più denaro in prestito, favorirebbe un ulteriore aumento dell’inflazione, “una perdita di credibilità” e “un aumento dei tassi di interesse”. “Bisogna essere certi, mentre si agisce, che lo si sta facendo in un modo giusto e onesto per le persone con la consapevolezza che, ovviamente, nessun governo può risolvere ogni problema. La vita non è così semplice”, ha detto Sunak. (Rel)