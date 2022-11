Germania: ambasciatore ucraino Makeiev, gravi rischi per sicurezza miei connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono gravi rischi per la sicurezza dei cittadini ucraini in Germania. Lo ha detto il nuovo ambasciatore dell'Ucraina in Germania, Oleksii Makeiev, parlando all’emittente televisiva tedesca “Ard”. Pur non citando prove specifiche a sostegno di questa posizione, Makeiev ha aggiunto che il fatto che molti cittadini russi siano arrivati in Germania negli ultimi mesi non è un'espressione della loro protesta contro la guerra in corso in Ucraina. “Semplicemente non volevano morire in guerra”, ha detto l’ambasciatore, ricordando che gli Stati baltici e la Polonia hanno già imposto un divieto d'ingresso ai cittadini russi per motivi di sicurezza. Makeiev ha inoltre annunciato di voler lavorare principalmente "dietro le quinte", senza dare troppa visibilità alla sua attività diplomatica, in particolare per quanto concerne le discussioni a livello politico. Andrij Melnyk, ex ambasciatore ucraino in Germania, aveva ripetutamente accusato il governo federale di non sostenere in modo sufficiente l’Ucraina e, dopo varie vicissitudini, è stato richiamato a Kiev a luglio dopo circa otto anni di missione diplomatica a Berlino. (Geb)