Bahrein: Papa, non si può avere pace se non si spezza catena del male

- Questa mattina il Santo Padre è al Bahrain National Stadium per la Santa Messa. Al Suo arrivo, è salito sulla papamobile per girare tra i fedeli. "Non si può ristabilire la pace se a una parola cattiva si risponde con una parola ancora più cattiva se a uno schiaffo ne segue un altro: no, serve 'disinnescare' - ha detto durante l'omelia il Papa - spezzare la catena del male, rompere la spirale della violenza, smettere di covare risentimento, finire di lamentarsi e di piangersi addosso. Serve restare nell'amore, sempre: è la via di Gesù per dare gloria al Dio del cielo e costruire la pace in terra. Amare sempre". (Civ)