Bahrein: Papà, non confiniamo l'amore solo a chi ci vuole bene

- Papa Francesco pronunciando l'omelia durante la messa che sta celebrando al Bahrain National Stadium, ha esortato tutti ad aprirsi anche i nemici: "Possiamo impegnarci nell'amore, ma non basta se lo confiniamo nell'ambito ristretto di coloro da cui riceviamo altrettanto amore, di chi ci è amico, dei nostri simili - ha spiegato Francesco - anche in questo caso, l'invito di Gesù è sorprendente perché dilata le frontiere della legge e del buon senso: già amare il prossimo, chi ci è vicino, seppur ragionevole, è faticoso. In generale, è ciò che una comunità o un popolo cercano di fare per conservare la pace al proprio interno: se si appartiene alla stessa famiglia o alla stessa nazione, se si hanno le stesse idee o gli stessi gusti, se si professa lo stesso credo, è normale cercare di aiutarsi e di volersi bene". Quindi la riflessione del Pontefice ha che sottolineato la necessità di avvicinarsi al prossimo: "È importante, allora, accogliere questa provocazione di Gesù: 'se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?' (Mt 5,46). La vera sfida, per essere figli del Padre e costruire un mondo di fratelli, è imparare ad amare tutti, anche il nemico". (Rin)