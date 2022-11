Ponte Stretto: Salvini incontra martedì Occhiuto e Schifani, ok da Consiglio ingegneri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti al lavoro in vista dell’incontro di martedì 8 novembre al dicastero delle Infrastrutture e Trasporti: il vicepremier e ministro Matteo Salvini si confronterà con i presidenti di Regione Roberto Occhiuto e Renato Schifani e all’ordine del giorno ci sarà soprattutto il progetto di Ponte sullo Stretto. Lo rendono noto fonti vicine a Salvini. Per questo motivo, il ministro sta raccogliendo anche le riflessioni di esperti che hanno offerto il proprio contributo. L’ultimo caso è quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, i cui vertici hanno assicurato massimo sostegno per concretizzare un progetto che Salvini definisce “avveniristico”. Non a caso, il vicepremier lo ha caldeggiato anche nelle recenti interlocuzioni internazionali come quello con la Commissaria Europea ai Trasporti Adina Valean.(Rin)