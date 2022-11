Migranti: Calderoli, nessun soccorso, Ong fanno i taxi del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’atteggiamento politico del Paese determina un maggiore o minore numero di partenze. Il messaggio che deve arrivare è questo: quando uno è irregolare, torna a casa". Lo dice Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie a "La Stampa". La gestione del caso delle navi ong che con 985 persone a bordo attendono da quasi due settimane l’indicazione di un porto sicuro "non dipende dal governo, ma da chi li carica", spiega Calderoli. "Dubito che si sia trattato di un soccorso in mare. Credo di più a un trasferimento di soggetti che avevano un appuntamento per essere portati con le navi delle ong. Per me le ong rappresentano un problema a livello europeo e nazionale che dovrà essere affrontato. Non possiamo assecondare soggetti che si prestano a una situazione di illegalità. Insomma, i taxi del mare anche no, grazie", aggiunge. "Io vorrei che quelle persone non fossero mai partite. Ma la politica deve arrivare anche dall’altra parte del Mediterraneo, per far si che le partenze vengano ridimensionate", conclude.(Rin)