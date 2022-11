Emirati-Turchia: incontro tra ministri degli Esteri, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha ricevuto, oggi, l’omologo della Turchia, Mevlut Cavusoglu, in visita nel Paese del Golfo in occasione del forum di Sir Bani Yas, un evento che vede riuniti ministri ed esperti di politica estera da diversi Paesi per discutere di pace e sicurezza in Medio Oriente. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, specificando che, durante i colloqui, i due ministri hanno discusso di relazioni bilaterali e delle modalità per rafforzarle ulteriormente. L’attenzione è stata poi rivolta ad alcune questioni regionali e internazionali tra cui la crisi ucraina. A tal proposito, il ministro Al Nahyan si è congratulato con la Turchia per il ruolo svolto nel ripristino dell’accordo sull’esportazione di grano attraverso il Mar Nero, concluso a luglio scorso, che vede coinvolte Russia e Ucraina sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il capo della diplomazia emiratino ha poi espresso la volontà del suo Paese di investire in Turchia e promuovere la cooperazione in diversi settori. (segue) (Res)