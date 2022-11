Emirati-Turchia: incontro tra ministri degli Esteri, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver avviato un percorso di riavvicinamento con Ankara lo scorso anno, Abu Dhabi si è impegnata a investire dieci miliardi di dollari in Turchia. I due Paesi hanno già firmato una serie di accordi in settori come energia, banche e tecnologia. A settembre scorso, il ministro di Stato del Commercio estero emiratino, Thani al Zeyoudi, aveva reso noto che Emirati e Turchia erano prossimi alla firma di un accordo di partenariato economico globale (Cepa) volto a “consolidare le relazioni commerciali e di investimento”. Risale, invece, al mese di febbraio, la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan negli Emirati che ha segnato un cambiamento epocale nelle relazioni tra Ankara e Abu Dhabi. In questa occasione, sono stati raggiunti 13 accordi anche in settori strategici come difesa e trasporti terrestri. (Res)