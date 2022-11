Autonomia: Calderoli, andrò avanti come un caterpillar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a "La Stampa" parla dell”iter della legge per le autonomie, che "partirà entro Natale. Il mio obiettivo è di chiudere la partita entro il 22 ottobre 2023, giorno del sesto compleanno dei referendum. Ci tengo molto". Secondo l’esponente del Carroccio, che sul tema si definisce un “caterpillar”, "le risorse che potrebbero essere trasferite alle regioni, potenzialmente, ammontano a più di 300 miliardi di euro l’anno, quasi la metà dell’intera spesa pubblica. Lei si immagini quanto possono essere felici i ministeri che si vedono sottratti tutti questi soldi". Promette "massimo confronto con tutti", dagli enti locali alle parti politiche, ma poi, "se arriveranno dei no pregiudiziali, io andrò avanti comunque".(Rin)