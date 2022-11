Germania: "Bild", Baerbock "guida del mondo libero" mentre Scholz è in visita in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha assunto il ruolo di “guida del mondo libero” mentre il cancelliere, Olaf Scholz, si reca in Cina. È il commento del quotidiano tedesco “Bild” sulla concomitanza di eventi che ha visto Baerbock ospitare ieri e giovedì a Muenster gli omologhi del G7 mentre Scholz si trovava a Pechino per incontrare Xi Jinping. Una critica neanche troppo malcelata al viaggio del capo del governo federale e proprio mentre Baerbock ha inviato un messaggio chiaro al termine della riunione ministeriale, esprimendo “l’unità del G7” contro “gli autocrati e guerrafondai come (il presidente russo Vladimir) Putin”. “Agiremo insieme, come un tutt’uno”, ha detto la ministra tedesca che ha poi annunciato le decisioni emerse dal G7: un pacchetto di aiuti invernali per l'Ucraina per aiutarla a sopperire la crisi energetica causata dagli ultimi attacchi russi; nuove sanzioni contro l’Iran a causa della fornitura di armamenti alla Russia; e un dibattito aperto sulle minacce cinesi contro Taiwan. (segue) (Geb)