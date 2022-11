Germania: "Bild", Baerbock "guida del mondo libero" mentre Scholz è in visita in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se, si legge sulla “Bild”, Baerbock è apparsa “forte e sicura di sé” in mezzo agli omologhi del G7, ben diversa è stata l’immagine fornita da Scholz in Cina. Oltre a un piccolo incidente che lo ha visto inciampare a favore di telecamera, Scholz è stato a Pechino per “una visita lampo: 23 ore di volo per quattro ore di conversazione”. Il quotidiano tedesco, inoltre, ha sottolineato come non ci sia stata una stretta di mano fra il cancelliere e Xi Jinping, probabilmente a causa dei timori del presidente cinese relativi al Covid-19. Mentre Scholz ha affermato che lui e Xi sono concordi sul fatto che “le minacce nucleari sono irresponsabili”, il leader cinese ha evitato qualsiasi critica diretta contro la Russia. Non si può non riscontrare, tuttavia, che sia Xi, sia il premier cinese Li Keqiang durante i colloqui con il cancelliere tedesco abbiano espresso chiaramente preoccupazione per il perdurare del conflitto in Ucraina. (Geb)