Italia-Grecia: Dendias, sostegno di Roma per noi è particolarmente importante

- Il sostegno dell'Italia alla Grecia è particolarmente importante per si tratta di un Paese vicino. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, alla “Rai”, spiegando che “l'Italia, essendo un grande Paese, ha un ruolo molto importante da svolgere in Libia e in Nord Africa”. “Il nuovo ministro degli Esteri italiano (Antonio Tajani) è un noto amico del mio Paese ma anche un politico europeo. Ci fa sperare in un ulteriore accrescimento dell'interesse dell'Italia verso i problemi del Mediterraneo e del Nord Africa”, ha detto Dendias.(Gra)