Energia: Urso, segnale forte da Nadef, con più trivellazioni prezzi calmierati

24 luglio 2021

- Ieri il Consiglio dei ministri ha fatto “una scelta forte decidendo di concentrare le risorse disponibili, per oltre 32 miliardi complessivi, sul fronte più caldo dell’energia per le imprese e le famiglie. Vogliamo dare un segnale significativo anche nell’estrazione del gas dai nostri giacimenti così da produrre a prezzi calmierati per le aziende che sarebbero costrette a chiudere". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto a Rainews24. “Dieci anni fa l'Italia era capace di estrarre dai propri giacimenti 13 miliardi di metri cubi di gas, dopo 10 anni siamo scesi a 3 miliardi, e li abbiamo comprati dalla Russia. Una follia. Possiamo produrre di più, anche da altri siti perché il caro energia si combatte anche aumentando la produzione energetica, sia del gas, ma soprattutto dalle rinnovabili", ha sottolineato il ministro.(Rin)