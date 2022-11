Business news: Francia, governo cerca di colmare ritardo nelle rinnovabili con nuovo progetto di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia cerca di colmare il suo ritardo nel settore delle energie rinnovabili con un progetto di legge che arriva questa settimana in Senato. Tra le misure contenute nel testo ci sono quelle volte a snellire le procedure burocratiche, a sviluppare l'eolico off shore e ad aumentare il numero di pannelli solari installati sui tetti o a bordo delle autostrade. Nel 2021 la Francia ha generato un quarto della sua elettricità dalle rinnovabili. Per il 2050 il presidente Emmanuel Macron punta a moltiplicare per dieci la capacità di produzione dell'energia solare con l'obiettivo di superare i 100 gigawattora, mentre per l'eolico offshore sono previsti 50 parchi per una capacità di 40 gigawattora. (Frp)