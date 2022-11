Business news: Polonia, governo prevede di costruire tre centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia prevede di costruire tre centrali nucleari. Lo ha affermato il vicepremier polacco e ministro dei Beni statali, Jacek Sasin, secondo quanto riferisce la stampa di Varsavia. In precedenza era stato annunciato che la Polonia aveva scelto la compagnia elettrica statunitense Westinghouse per costruire la sua prima centrale nucleare. E' stato firmato a Seul un memorandum d’intesa per la realizzazione di un secondo impianto con tecnologia sudcoreana. "Abbiamo detto che sarebbe stata costruita in Polonia la prima centrale nucleare. Ma siamo andati oltre. Ora diciamo che due nuove centrali nucleari saranno costruite in Polonia nei prossimi anni e ne stiamo progettando una terza", ha detto Sasin. A proposito del fatto che le prime due centrali nucleari in Polonia saranno costruite da Corea del Sud e Stati Uniti, Sasin ha affermato che "ci saranno ulteriori investimenti” nel settore. "Il programma del governo prevede la costruzione di due centrali nucleari. Una terza sarà costruita da un consorzio polacco-sudcoreano", ha spiegato il vicepremier. (Vap)