- Twitter è una piattaforma che ha diffuso bugie in tutto il mondo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, partecipando ad un evento elettorale a Chicago. “Elon Musk ha acquistato una piattaforma che ha seminato bugie in tutto il mondo: nel Paese non esistono più editori”, ha detto. (Was)