Business news: Danimarca, Commissione Ue approva piano per liquidità a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano di prestiti agevolati danesi da 3,4 miliardi di euro a sostegno delle imprese energetiche nel contesto della guerra in Ucraina. La misura regime è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e prevede la fornitura di un sostegno di liquidità alle imprese per dilazionare parte delle bollette energetiche, consentendo loro di continuare le proprie attività. Il programma di prestiti agevolati, che sarà gestito dalla Danish Business Authority, consiste in due diverse misure. La prima è una dilazione di pagamento delle bollette di elettricità, gas e teleriscaldamento, per tutti i tipi di aziende, gestite dai fornitori di energia. La seconda è un sostegno, per un budget totale di 29 milioni di euro, per i fornitori di energia a copertura dei costi amministrativi legati al pagamento dilazionato delle bollette energetiche. (Sts)