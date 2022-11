Business news: Regno Unito, Gsk supera le previsioni sugli utili grazie a risultati del terzo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica britannica (Gsk) ha registrato utili nel terzo trimestre superiori alle aspettative degli analisti per via della crescita delle vendite del suo vaccino contro l'herpes zoster, Shingrix, e ha così aumentato le sue previsioni per il 2022 per la seconda volta in quattro mesi. I ricavi del vaccino hanno raggiunto gli 882 milioni di euro (760 milioni di sterline) nel terzo trimestre dell'anno, superando le stime degli esperti di settore che davano utili per un valore di 795 milioni di euro (685 milioni di sterline). Sebbene la domanda per il vaccino abbia subìto un duro colpo durante i primi anni della pandemia, le vendite sono aumentate con l'allentamento delle misure anti-Covid. La casa farmaceutica britannica ha riportato un utile rettificato del terzo trimestre di 46,9 pence per azione venduta per un ammontare di circa 9 miliardi di euro (7,83 miliardi di sterline), rispetto alle previsioni degli analisti che stimavano 40,1 pence ad azione per un totale di circa 8,5 miliardi di euro (7,32 miliardi di sterline). La società ora prevede che le vendite nel 2022 aumenteranno tra l'8 e il 10 per cento e che l'utile operativo rettificato aumenterà dal 15 per cento al ​​17 per cento, escludendo qualsiasi contributo dalla sua attività di prodotti anti Covid-19. (Rel)