Business news: Portogallo, Iberdrola termina lavori impianto fotovoltaico a Setubal

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha completato la costruzione dell'impianto fotovoltaico di Conde da 13,5 megawatt (MW), nel distretto di Setubal in Portogallo, che eviterà l'emissione di seimila tonnellate di CO2 nell'atmosfera all'anno. Secondo quanto riferito da Iberdrola in un comunicato, l'installazione dispone di 25 mila moduli solari che produrranno una quantità di energia pulita, economica e autoctona sufficiente a coprire il consumo annuale di cinquemila abitazioni. Il progetto, che ha comportato un investimento di quasi 11 milioni di euro, ha generato fino a 100 posti di lavoro, soprattutto locali. Si tratta della seconda installazione fotovoltaica dell'azienda in Portogallo, dopo l'impianto Algeruz II (Setubal) da 27 MW, già in funzione dallo scorso agosto. Entrambi gli impianti fotovoltaici fanno parte del lotto ottenuto da Iberdrola nell'asta pubblica indetta nel 2019 dal ministero portoghese dell'Ambiente e della Transizione Energetica. L'azienda spagnola ha avviato i lavori degli impianti solari Alcochete I e II da 45,6 Mw complessivi, attualmente in costruzione nell'omonima città, che saranno completati quest'anno e creeranno fino a 180 posti di lavoro. (Spm)