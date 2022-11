Business news: Russia, Jagermeister lascia il mercato del Paese, sospese le forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rust, il distributore russo dell'amaro di produzione tedesca Jagermeister, ha informato i suoi partner che il produttore ha sospeso le consegne in Russia. Lo ha riferito la società russa in una nota. "La società Mast Jagermeister Se ha sospeso le spedizioni in Russia di prodotti del marchio Jagermeister", afferma il comunicato. Rust ha assicurato di adottare tutte le misure per ripristinare la piena fornitura di prodotti. Allo stesso tempo, Andrej Ushakov, direttore di marketing del più grande importatore di vini in Russia, Luding Group, ha detto in un'intervista a "Ria Novosti" che al momento vi sono abbastanza scorte di Jagermeister. (Rum)