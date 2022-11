Business news: Serbia, UniCredit mantiene lo status di "leader di mercato" nella gestione della liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo bancario UniCredit ha mantenuto in Serbia lo status di "leader di mercato" nella gestione della liquidità del Paese balcanico per il 2022. Lo rivela l'ultima ricerca della rivista "Euromoney" per l'anno in corso. Il gruppo bancario, riconosciuto come fornitore leader nella gestione del contante in undici Paesi (tra cui Italia e Austria), nonché in tutta l'Europa centrale e orientale, ha mantenuto le posizioni di leadership in Italia e Germania, mentre in Serbia e Slovacchia ha raggiunto il secondo posto e migliorato la sua posizione rispetto al sondaggio dello scorso anno. Commentando il risultato del 2022, Luca Corsini, direttore di UniCredit per le transazioni e i pagamenti, ha dichiarato che "il nostro successo paneuropeo nel sondaggio di quest'anno è supportato dal costante sforzo volto a semplificare l'esperienza del cliente, come dimostrato dallo sviluppo del nostro nuovo sistema bancario elettronico digitale e dei servizi avanzati di pagamento internazionale", ha sottolineato. Riccardo Madinelli, direttore di UniCredit per le transazioni e i pagamenti dei Paesi dell'Europa centrale e orientale ha dal canto suo affermato che "è un grande piacere per il secondo anno consecutivo essere riconosciuti come leader di mercato nei servizi di gestione della liquidità a livello regionale. Questa ricerca mette in evidenza l'enorme sforzo e dedizione di tutti quelli che lavorano nelle nostre banche per migliorare continuamente l'offerta ai nostri clienti", ha ribadito Madinelli. (Seb)