Business news: Polonia, prima centrale nucleare sarà costruita da statunitense Westinghouse

- Il governo polacco ha scelto la società statunitense Westinghouse per la costruzione della prima centrale nucleare nel Paese "grazie alla tecnologia collaudata e avanzata dell'azienda". Lo ha affermato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. "Devo informarvi con grande piacere che dopo quattro-cinque anni di lavoro molto intenso, abbiamo deciso di scegliere la tecnologia statunitense", ha detto Morawiecki ai giornalisti. Il primo ministro ha specificato che la prima centrale nucleare del Paese sarebbe stata costruita nel luogo "più adatto a questo scopo", nella regione settentrionale della Polonia, con accesso alle infrastrutture idriche ed energetiche. La struttura sarà composta da tre unità elettriche, secondo la ministra del Clima e dell'ambiente polacca, Anna Moskwa. La costruzione della centrale nucleare costerà a Varsavia circa 20 miliardi di dollari, ha affermato Morawiecki. In totale, Varsavia prevede di costruire tre centrali nucleari nel in Polonia, ha affermato Morawiecki, aggiungendo che il secondo impianto dovrebbe essere costruito con la partecipazione della società sudcoreana Korea Hydro and Nuclear Power (Khnp). (Vap)