Business news: Solvay si allea con Orbia per produrre polimeri fluorurati termoplastici negli Usa

- Il gruppo belga Solvay ha annunciato una collaborazione con il messicano Orbia, attivo nel settore petrolchimico, per realizzare negli Stati Uniti un sito per la produzione di polimeri fluorurati termoplastici, utili nella produzione di batterie al litio destinate alle automobili. È quanto si legge in un comunicato. L'investimento complessivo ammonta a 850 milioni di dollari. Di questi, 178 milioni dovrebbero essere erogati dal dipartimento dell'Energia statunitense. L'obiettivo, si legge nella nota, è quello di creare "una infrastruttura di batterie competitiva negli Stati Uniti". (Frp)