Russia: incendio in un bar a Kostroma, morte 13 persone

- Tredici persone sono rimaste uccise in un incendio in un locale nella città di Kostroma, in Russia, a circa 300 chilometri da Mosca. Lo ha annunciato il governatore regionale Sergej Sitnikov su Telegram "Secondo le prime informazioni a disposizione, l'incendio ha causato 13 vittime", ha detto Sitnikov, aggiungendo che sono cinque, invece, le persone ferite. L'incendio, avvenuto in un bar chiamato "Poligon" durante la notte fra venerdì e sabato, è stato domato alle prime ore del mattino, ha detto il governatore. Secondo i servizi di emergenza, l'incendio si è diffuso su un'area di 3.500 metri quadrati. Secondo una fonte della polizia citata dall'agenzia di stampa "Ria Novosti", 250 persone sono state evacuate dall'edificio in prossimità del momento in cui è divampato l'incendio. (Rum)