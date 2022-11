© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenta miliardi per un anno sul caro energia "non sono sufficienti. C'è il problema di trovare altre risorse. Non ho sentito parlare di extraprofitti”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a Tg2 Post, commentando la Nadef approvata in Consiglio dei ministri. (Rin)