Business news: Germania, aumenta prezzo del gas a uso domestico, +17,7 per cento nel primo semestre

- Il prezzo del gas a uso domestico in Germania è aumentato del 17,7 per cento su base annua nel primo semestre del 2022. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), aggiungendo che il costo di un kilowattora di gas naturale è in media 8,04 centesimi. Per l'elettricità, il rincaro è stato dell'1,9 per cento a in media 33,5 centesimi per kilowattora. Imprese e altri clienti non domestici devono far fronte a incrementi significativamente superiori. Il costo del gas è salito del 38,9 per cento a 6,43 centesimi per kilowattora, quello dell'elettricità del 19,3 per cento. (Geb)