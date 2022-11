Business news: Spagna, Adif assegna ad ArcelorMittal fornitura di rotaie per 163 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adif, azienda pubblica che gestisce l'infrastruttura ferroviaria spagnola, ha assegnato ad ArcelorMittal un contratto del valore di 163 milioni di euro per la fornitura di 81.200 tonnellate di rotaie. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", le rotaie saranno utilizzate per la costruzione e la ristrutturazione delle linee ferroviarie che Adif sta sviluppando su tutta la rete, compreso il Corridoio Mediterraneo a Valencia (Sagunto-Castellón e Castellón-Vinaroz) e in Catalogna (Vandellós-Cambiador de la Boella e Castellbisbal-Martorell-Vilaseca). Un'altra parte di questa fornitura garantirà l'avanzamento della costruzione della nuova stazione di La Sagrera a Barcellona e della circonvallazione di Mérida della linea ad alta velocità per l'Estremadura, oltre a dare impulso al rinnovamento dei binari delle linee ferroviarie convenzionali come Zafra-Huelva, Huesca-Canfranc, Ciudad Real-Badajoz o Arahal-Marchena (Siviglia). (Spm)