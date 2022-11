Business news: Regno Unito, Britishvolt in amministrazione controllata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Britishvolt, startup britannica produttrice di batterie a litio per automobili, entra da oggi in amministrazione controllata dopo non essere riuscita a ottenere finanziamenti necessari a far partire il suo progetto. Secondo quanto riferiscono tre fonti del quotidiano “Financial Times”, la società, che sta sviluppando una gigafactory da 3,8 miliardi di sterline (circa 4,4 miliardi di euro) nel nord-est dell'Inghilterra, è impegnata da settimane in trattative di raccolta fondi di emergenza dopo aver esaurito le proprie riserve. Britishvolt stava cercando di raccogliere 200 milioni di sterline (circa 232,1 milioni di euro) o di vendere la società a titolo definitivo ed era in trattative avanzate con un certo numero di potenziali acquirenti, tra cui l'indiana Tata Motors, proprietaria di Jaguar Land Rover. (Rel)