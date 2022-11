Business news: Spagna, governo concede prestito da 6,9 miliardi di euro alla Previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato la concessione di un prestito statale alla tesoreria generale della Previdenza sociale per un importo di 6,9 miliardi di euro per fornire una copertura adeguata ai suoi obblighi. Lo ha reso noto con un comunicato il ministero della Sicurezza sociale, dell'Inclusione e delle Migrazioni, evidenziando che il miglioramento della sua situazione finanziaria ha permesso che l'importo annuale del prestito fosse inferiore per la prima volta inferiore ai 10 miliardi dall'inizio della crisi iniziata con la pandemia del coronavirus. (Spm)