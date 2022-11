Business news: Romania, produttore pneumatici Nokian investirà 650 milioni di euro in un impianto a Oradea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore finlandese di pneumatici Nokian Tyres, uno dei maggiori attori a livello mondiale, ha annunciato che investirà 650 milioni di euro in un'unità di produzione che sarà costruita a Oradea, in Romania. La fabbrica sarà il più grande investimento da zero nell'ultimo decennio a livello locale. La decisione della società giunge a seguito della cessazione dell'attività in Russia. Il primo ministro romeno Nicolae Ciuca ha annunciato in un post su Facebook che Nokian ha analizzato 40 località per questo investimento. "La decisione finale, presa dopo aver analizzato più di 40 sedi in Europa, si è basata su criteri prestazionali come la disponibilità di manodopera qualificata, vantaggi logistici e stabilità dell'ambiente imprenditoriale", ha scritto il premier romeno. La produzione di pneumatici è uno dei grandi segmenti del settore automobilistico, dove la Romania è estremamente competitiva con tre dei grandi player internazionali attivi anche a livello locale, ovvero Michelin, Pirelli e Continental. Tutti e tre i grandi produttori presenti hanno già investito costantemente nelle fabbriche locali. (Rob)