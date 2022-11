Business news: Spagna, governo verserà 256 milioni a regioni e comuni per sconto 30 per cento trasporto locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha erogato 256,5 milioni di euro alle regioni spagnole e alle città per finanziare lo sconto del 30 per cento sul prezzo del trasporto pubblico per i viaggiatori abituali previsto fino al 31 dicembre. L'importo delle sovvenzioni supera di 56,5 milioni di euro il budget inizialmente approvato dall'esecutivo quando ha annunciato la misura lo scorso giugno e va ad aggiungersi alla gratuità dei treni a media e corta percorrenza e alla riduzione del 50 per cento degli abbonamenti per l'alta velocità. In totale, 164 milioni di euro corrispondono alle regioni e 92,5 milioni di euro ai 181 enti locali che si sono impegnati ad applicare gli sconti. Madrid è il principale beneficiario, con 85 milioni di euro, seguita dalla Catalogna, con altri 67 milioni, poiché queste due regioni hanno la rete di trasporto più estesa. (Spm)