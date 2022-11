Governo: palazzo Chigi, Cdm approva definizione obiettivi spesa ministeri 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato la definizione degli obiettivi di spesa per il periodo 2023-2025 per ciascun ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali obiettivi – riferisce una nota di palazzo Chigi – sono volti a determinare, nel periodo di riferimento, un risparmio in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari a 800 milioni di euro nel 2023, 1,2 miliardi nel 2024 e 1,5 miliardi nel 2025. (Rin)