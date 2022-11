Usa: commissione 6 gennaio, Trump dovrà consegnare documenti entro prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà consegnare non più tardi della prossima settimana la documentazione chiesta dalla commissione d’inchiesta sul 6 gennaio 2021, nel quadro delle indagini sul suo ruolo delle rivolte sfociate nell’assalto al Congresso. In una nota, la commissione ha anche confermato il mandato di comparizione per fare testimoniare Trump il prossimo 14 novembre. “Abbiamo notificato all’ufficio dell’ex presidente che dovrà iniziare a consegnare la documentazione richiesta non più tardi della prossima settimana, confermando anche la sua deposizione per il 14 novembre”, si legge nel documento. (Was)