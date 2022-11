Business news: Gazprom, esportazioni diminuite del 42,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni verso i Paesi stranieri di Gazprom, il gruppo statale per l'energia russo, sono diminuite del 42,6 per cento rispetto all'anno scorso. Lo ha affermato la società in un messaggio su Telegram. "Le esportazioni verso i Paesi esteri ammontano a 91,2 miliardi di metri cubi, il 42,6 per cento (67,6 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo stesso periodo del 2021", si legge nel comunicato. Inoltre, la società ha riferito che la produzione di gas ha raggiunto 344 miliardi di metri cubi, il 18,6 per cento di meno rispetto all'anno scorso. (Rum)