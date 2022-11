Business news: Spagna, settore costruzioni triplica la propria attività nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022, il settore delle costruzioni ha triplicato l'attività in termini di budget e ha incrementato del 44 per cento il numero di opere realizzate, stabilendo in entrambi i casi un nuovo record. Secondo i dati della società tecnologica di soluzioni analitiche DoubleTrade, quest'anno sono stati eseguiti 41.569 lavori, mentre il budget totale stanziato è stato di 64,6 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 42 miliardi di euro del 2019, prima dello scoppio della pandemia del coronavirus. Le stime di DoubleTrade indicano, inoltre, che nell'ultimo trimestre dell'anno saranno avviate oltre 9.700 costruzioni, quindi il settore continuerà a crescere anche dopo l'autunno. L'investimento medio per tutti i progetti è stato di 1,5 milioni di euro. Per tipologia di edificio, gli alberghi, si distinguono come il tipo di costruzione più frequente, con una superficie media di 1.661 metri quadrati di opere realizzate. Da gennaio a settembre, le gare pubbliche sono cresciute del 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 per un valore di 75,8 miliardi di euro. (Spm)