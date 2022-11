Governo: Lega, grande soddisfazione per provvedimenti economici e stretta Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione della Lega per la Nadef approvata dal Consiglio dei ministri. In particolare, è ottima la notizia dei 30 miliardi liberati soprattutto per contrastare il caro-bollette e la confermata volontà di non tornare all’ingiusta legge Fornero. A questo si aggiungono altre scelte significative, a partire dal divieto di sosta nelle acque italiane per le navi Ong. Così fonti della Lega al termine della conferenza stampa post-Consiglio dei ministri. Il dicastero guidato da Matteo Salvini, infine, torna alla vecchia denominazione di ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. (Rin)