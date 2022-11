Egitto-Italia: in corso preparativi per incontro Al Sisi-Meloni a margine del vertice sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia egiziana sta lavorando per organizzare un incontro bilaterale tra il capo dello Stato, Abdel Fattah al Sisi, e il presidente del Consiglio dell’Italia, Giorgia Meloni, a margine della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) che si terrà a Sharm el Sheikh il 6 novembre. Lo ha appreso “Agenzia Nova” da una fonte diplomatica egiziana. Il vertice sul clima sarà il primo appuntamento internazionale del presidente del Consiglio al di fuori dell’Europa. Meloni parteciperà, inoltre, dal 15 al 16 novembre al vertice del G20 a Bali, in Indonesia. Il presidente Al Sisi aveva invitato Meloni alla Cop27 lo scorso 22 ottobre. “Attendo con impazienza la sua partecipazione al vertice Cop-27 per continuare ad affermare l'impegno del suo Paese amico negli sforzi per affrontare il cambiamento climatico e per assicurare a tutti noi, come leader mondiali, che affrontare il cambiamento climatico e superarne gli effetti rimangono una priorità internazionale assoluta nonostante le delicate circostanze politiche che il mondo si trova ad affrontare oggi", aveva affermato Al Sisi nel suo messaggio di congratulazioni al presidente del Consiglio. (segue) (Cae)