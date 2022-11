Governo: Meloni, con Nadef 30 miliardi per caro energia fino al 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, è intervenuto sull’emendamento, che autorizza “l'estrazione da giacimenti nazionali con capacità sopra a 500 milioni di metri cubi. Potenzialmente si stima una quantità di 15 miliardi di metri cubi sfruttabili nell'arco di dieci anni". Meloni si è poi soffermata sul contesto europeo, sostenendo che “il prezzo del gas sta scendendo non durerà molto se non ci saranno segnali seri e concreti”. A tal proposito, il 24 novembre – ha annunciato – ci sarà un nuovo Consiglio dei ministri Ue dell’energia. Sul Pnrr il presidente del Consiglio non ha trovato alcun tipo di chiusura preconcetta dall’Unione europea, avvertendo però che una “soluzione europea sul tema delle risorse è giusta e necessaria”. Sul fronte interno, Meloni si è detta disponibile ad ascoltare proposte per migliorare il decreto sui rave, “purché le critiche non siano pretestuose. È la cosa più distante dalla mia storia pensare di vietare le manifestazioni”. Il presidente del Consiglio è inoltre al lavoro per un incontro con i sindacati la prossima settimana. Infine, sulla guerra in Ucraina, Meloni ha ribadito l’impegno di “mantenere tutti gli impegni internazionali”, dopo aver annunciato che la delega ai servizi segreti “verrà assunta dal sottosegretario Mantovano". (segue) (Rin)