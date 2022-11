Usa: elezioni di medio termine, per “Cnn” democratici subiranno grave sconfitta a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici potrebbero andare incontro a una sconfitta scioccante alle elezioni di medio termine a New York. Lo riferisce l’emittente televisiva satellitare “Cnn”, citando fonti dei democratici. A pesare sarebbe soprattutto la criminalità che domina i titoli dei giornali e delle trasmissioni radiofoniche. Al punto che ci sarebbe irritazione nei confronti del sindaco di New York City, il democratico Eric Adams, ex agente di polizia, accusato di aver esagerato nella narrazione della lotta al crimine e di non aver sostenuto i candidati democratici in modo appropriato. In particolare, aggiunge la “Ncc”, il sindaco ha criticato una legge statale approvata dai democratici che impedisce ai giudici di fissare una cauzione in contanti per tutti i reati, tranne i più gravi: legge che secondo Adams avrebbe causato un aumento della criminalità. (Res)