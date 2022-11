Business news: Croazia, totale depositi famiglie +9,4 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale dei depositi delle famiglie croate presso le banche del Paese alla fine del mese di agosto 2022 ammontava a 263,4 miliardi di kune (circa 35 milioni di euro), con una crescita significativa di 22,3 miliardi di kune (circa 3 miliardi di euro), rispetto a un anno fa (+9,4 per cento). Lo rivelano i dati della Banca nazionale croata (Hnb) usciti in occasione della Giornata mondiale del risparmio che si celebra il 31 ottobre. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt". La stessa Banca nazionale riferisce che l'intensità dell'aumento annuale è ugualmente distribuita tra conti bancari in kune e in valuta estera e che secondo una distribuzione per regioni, i depositi totali delle famiglie sono per lo più concentrati nella capitale Zagabria e nelle regioni costiere, dove si trova la maggior parte della popolazione e quindi più attività commerciali. Il deposito medio più alto per abitante si registra nella regione istriana, quasi 107 mila kune (circa 14 mila euro), seguita da Zagabria con 100 mila kune (circa 13 mila euro). Infine. sempre secondo gli stessi dati, la percentuale di risparmio non finanziario delle famiglie croate domina sul totale delle altre attività e differisce rispetto alla maggior parte degli altri membri dell'Unione europea, facendo sì che la quota di proprietà immobiliari in Croazia sia tra le più alte dell'Ue. (Seb)