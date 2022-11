Business news: Romania, -11,8 per cento concessioni edilizie per aree residenziali in primi 9 mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle concessioni edilizie rilasciate in Romania per gli edifici residenziali è diminuito dell'11,8 per cento nei primi nove mesi dell'anno corrente rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Tra il primo gennaio e il 30 settembre 2022, quindi, sono stati rilasciati 34.500 permessi di costruzione per edifici residenziali. Riduzioni delle concessioni sono state registrate nelle regioni Nord-Est (-971 autorizzazioni), Bucarest-Ilfov (-878), Sud-Muntenia (-726), Ovest (-572), Sud-Est (-427), Nord-Ovest (-417), Sud-Ovest dell'Oltenia (-400) e Centro (-223). I dati dell'Ins mostrano che a settembre 2022, rispetto al mese precedente, sono state rilasciate 3.880 concessioni edilizie per edifici residenziali (-4 per cento), per una superficie totale utilizzabile di 1.132.458 metri quadrati (+5,8 per cento). Rispetto al numero complessivo dei permessi di costruzione per gli edifici residenziali, il 71,3 per cento riguarda l'area rurale. A settembre del 2022, rispetto allo stesso mese del 2021, si registra una diminuzione sia del numero di concessioni edilizie rilasciate per edifici residenziali (-20,8 per cento) che della superficie totale utilizzabile (-5 per cento), rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente. (Rob)