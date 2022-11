Migranti: Salvini, stop a sosta per navi Ong, difesa Italia è dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Come sempre garantiremo soccorso e assistenza, ma "vietiamo la sosta nelle acque territoriali italiane per le ong straniere. Orgoglioso di aver firmato il provvedimento, insieme ai Ministri Piantedosi e Crosetto. Difendere l’Italia non è un reato bensì un dovere”. Lo dice in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)