Imprese: ministero, da nuovo decreto specifiche funzioni per rafforzare ruolo dicastero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge che attribuisce al ministero delle Imprese e Made in Italy specifiche funzioni volte a rafforzare il ruolo del Dicastero a favore delle imprese e del Made in Italy. "Con il decreto adottato oggi si realizza un Sistema Italia che aiuta in maniera organica e compiuta le imprese nella loro attività in Italia e nel mondo, concretizzando la mission del nuovo Dicastero. Quelli che sembravano slogan, sono già azioni concrete che vedono la collaborazione sinergica di tutti i ministeri di questo governo", dichiara il ministro Adolfo Urso dopo le decisioni del Consiglio dei ministri per le imprese e per il Made in Italy. "Condividendo con il ministero degli Affari esteri il Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel mondo per la promozione, valorizzazione e tutela del Made in Italy - continua Urso - prevediamo misure compensative per le imprese che sono state maggiormente colpite dalle sanzioni. E con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica condividiamo altresì la politica energetica per le imprese. Infine, grazie all'istituzione del difensore civico delle imprese decliniamo in modo tangibile la mission principale del ministero ‘Non disturbare chi vuole fare’". (segue) (Rin)