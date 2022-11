Governo: Meloni, con Nadef 30 miliardi per caro energia fino al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Nadef individuiamo risorse per 30 miliardi di euro fino alla fine del 2023 per affrontare la questione energetica. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, che ha portato all’approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. “Per il 2023 facciamo una scelta importante. Nella Nadef immaginiamo un indebitamento netto al 4,5 per cento che poi va a calare fino al 3 per cento nel 2025, e questo ci consente di liberare ulteriori 22-23 miliardi di euro che ugualmente intendiamo usare in via esclusiva per il caro energia”, ha precisato il presidente del Consiglio, segnalando per la prossima settimana la liberazione per il 2022 di circa 9,5 miliardi. Un'altra misura che sarà configurata come emendamento all'attuale decreto Aiuti in conversione riguarda “la possibilità di liberare alcune estrazioni di gas italiano facilitando le concessioni in essere e immaginandone nuove. Chiederemo ai concessionari che dovessero aderire di mettere a disposizione, in cambio da gennaio gas tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi da destinare ad aziende energivore a un prezzo calmierato”. (segue) (Rin)