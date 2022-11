Francia-Italia: celebrazioni per Giorno Unità nazionale e Giornata Forze armate all'ambasciata a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte oggi all'ambasciata d'Italia in Francia le celebrazioni per il Giorno dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate. L'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro e l'addetto per la difesa, generale di brigata Marco Buscemi, hanno accolto in residenza le autorità civili e militari della difesa francese, il corpo degli addetti militari in Francia e il personale militare italiano in servizio in Francia, nonché alcuni rappresentanti dell'industria della difesa. Erano presenti, tra gli altri, il delegato generale della Direzione generale degli armamenti, Emmanuel Chiva, il vice capo di Stato maggiore della Difesa, generale d'armata aerea Eric Autellet, il governatore militare di Parigi, generale di corpo d'armata Christophe Abad, e il vice direttore generale della gendarmerie mationale. generale di corpo d'armata Bruno Jockers, L'ambasciatrice D'Alessandro, nel ricordare i militari caduti compiendo il loro dovere in missione e nel rendere onore alle Forze armate italiane impegnate negli scenari di crisi e nella difesa della sicurezza nazionale, ha evidenziato i "legami di amicizia che uniscono in questo settore Francia e Italia, due paesi alleati e partner strategici che oggi possono contare su una intensa collaborazione industriale e istituzionale che il Trattato del Quirinale permetterà di rafforzare".(Frp)