Imprese: ministero, da nuovo decreto specifiche funzioni per rafforzare ruolo dicastero (2)

- Nel dettaglio, il decreto prevede: una nuova denominazione del Dicastero, da ministero dello Sviluppo economico a ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'istituzione del Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo co-presieduto dai ministri degli Affari esteri e delle Imprese e del Made in Italy, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie finalizzate a promuovere, valorizzare e tutelare il Made in Italy in Italia e nel mondo. Tra i diversi compiti del Cimim è di particolare importanza la possibilità che il Comitato individui meccanismi di salvaguardia e di incentivazione di settori produttivi nazionali, particolarmente colpiti dall'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali. La modifica delle norme relative ad Ice, Simest e Sace, stabilendo un maggiore coinvolgimento del Mimt per la parte di competenza sulle linee di indirizzo strategico da dare al sistema pubblico per l'internazionalizzazione. (segue) (Rin)