Governo: Meloni, con Nadef 30 miliardi per caro energia fino al 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato come il governo sia consapevole e pronto “a fronteggiare i rischi di recessione che vengono evocati”. L’obiettivo è di "mitigare gli effetti del caro energia su famiglie e imprese e su cui si concentra gran parte parte degli interventi” che il governo intende varare, partendo da un approccio “prudente, realistico e sostenibile”. Giorgetti ha riportato come la Nadef preveda una crescita dello 0,6 per cento del Pil per il prossimo anno, "inferiore rispetto a quella che poteva essere la previsione più ottimistica". L’indebitamento netto sarà del 4,5 per cento e “crea lo spazio per fare un intervento che riteniamo doveroso per famiglie e imprese che ammonta a circa 23 miliardi per l'energia. Il governo – ha concluso – prevede una discesa del debito costante fino a 141,2 per cento nel 2025". Sul fronte dell’immigrazione è intervenuto invece il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il quale ha sostenuto che la questione della prima assistenza dei migranti è "da condividere con i Paesi di bandiera delle navi Ong”. “Abbiamo condiviso un provvedimento con il quale formalizziamo una presa di posizione verso le navi Ong”, ha annunciato il ministro, avvertendo che saranno rispettate le esigenze umanitarie, ma all’esito delle verifiche “le persone che non siano in queste condizioni dovranno essere riportate in acque internazionali”. (Rin)