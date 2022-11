Governo: palazzo Chigi, Cdm approva riordino attribuzioni ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, del ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso, del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Francesco Lollobrigida, del ministro della Transizione ecologica Gilberto Pichetto Fratin, del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Matteo Salvini e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri. Il testo – riferisce una nota di palazzo Chigi – stabilisce le nuove denominazioni e competenze dei Ministeri interessati dal riordino: il ministero dello Sviluppo economico diviene "ministero delle Imprese e del Made in Italy" e acquisisce la competenza in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy in Italia e nel mondo; il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali diviene "ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e forestale" e acquisisce la competenza in materia di tutela della sovranità alimentare; il ministero della Transizione ecologica è ridenominato "ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica" e diviene competente in materia di sicurezza energetica; il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili si denomina "ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"; il ministero dell'Istruzione si denomina "ministero dell'Istruzione e del Merito" e si specificano le funzioni spettanti al ministero in materia di valorizzazione del merito. Il decreto, inoltre, interviene per facilitare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso alcune modifiche alla disciplina relativa alla governance del Pnrr. Infine, sono istituiti il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, la Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, il Comitato interministeriale per le politiche del mare, con compiti di coordinamento e di definizione degli indirizzi strategici nel settore. (Rin)