Israele: membro Likud, Netanyahu colpirà l’Iran se i colloqui sul nucleare falliranno

- Benjamin Netanyahu, vincitore delle ultime elezioni in Israele, ordinerà un attacco agli impianti nucleari iraniani se gli Stati Uniti non firmeranno un nuovo accordo nucleare con Teheran. Lo ha detto oggi Tzachi Hanegbi, membro di lunga data del partito conservatore Likud, parlando al telegiornale di “Channel 12”. Il probabile futuro premier israeliano “agirà, secondo la mia valutazione, per distruggere gli impianti nucleari in Iran", ha detto Hanegbi, spiegando che la minaccia iraniana “è un fuoco che brucia dentro di lui da più di 25 anni”. Se non verrà intrapresa alcuna azione riguardo al programma nucleare di Teheran, "Israele dovrà per la prima volta affrontare un regime con armi nucleari. Quando non c'è scelta, qualcuno deve prendere il comando: e quel qualcuno sarà Netanyahu", ha aggiunto Hanegbi, il quale ha prestato servizio in numerosi ministeri nei governi guidati dal Likud in passato, tra cui cooperazione regionale, agricoltura, sicurezza pubblica, trasporti, giustizia e ambiente. L'aeronautica israeliana si sta preparando da tempo per un potenziale attacco ai siti nucleari iraniani per impedirgli di sviluppare un'arma nucleare, anche se non è chiaro se abbia la capacità di paralizzare da sola le strutture ben protette della Repubblica islamica. (Res)